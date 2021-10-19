Раскрыты ежедневные расходы России на борьбу с коронавирусом

Силуанов: Россия тратит около 3,6 млрд рублей в день на борьбу с пандемией коронавируса

Россия тратит на борьбу с коронавирусом в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день, такую сумму расходов раскрыл глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Минфин готовит предложение о допфинансировании борьбы с пандемией на 50 миллиардов рублей, отметил он. Раньше власти направляли на борьбу с пандемией около двух миллиардов рублей в день, но рост заболеваний заставил увеличить затраты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов, считает зампредседателя правительства, следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября.

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии коронавирусной инфекции в России в 2020 году составили 2,856 триллиона рублей, или 12,5 процента общих расходов бюджета.

Пандемия коронавируса стала самым мощным ударом по федеральному бюджету России с начала века. Эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов.