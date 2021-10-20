Россия
 
Последние новости
Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни из-за COVID-19
Милонов прокомментировал штраф Дудю за пропаганду наркотиков
Голикова призвала Путина остановить работу баров после 23:00 по всей России
В тюремной больнице умер криминальный авторитет по кличке Глаз
Голикова назвала регионы с низким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с COVID-19
Российский депутат предложил запретить поездки в Крым без вакцины и ПЦР-теста
«Эхо Москвы» отреагировало на предупреждение Роскомнадзора
Власти заявили о риске роста средней ставки по ипотеке
Голикова предложила ввести нерабочие дни на неделю раньше в отдельных регионах
Новости партнеров

Голикова назвала количество смертей от COVID-19 в России страшными цифрами

Голикова: Россия ежедневно теряет более тысячи граждан из-за COVID-19, это страшные цифры
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала страшными цифрами показатели по суточной смертности от COVID-19 в стране. Об этом она заявила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

Голикова указала, что ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан, и за этими цифрами стоят «жизни наших близких людей».

Ранее вице-премьер заявила, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 регионах России среди всех возрастных групп. По ее словам, заболеваемость в стране растет из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

19 октября Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для некоторых регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.

Будущее уже здесь
Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин начал совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Путин обсудит введение нерабочих дней в России
Голикова заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных групп
Другие материалы рубрики
Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
04:28Сегодня

Автошколы научат россиян культуре и этике вождения

03:49Сегодня

В Москве заметили осеннюю радугу

 
03:16Сегодня

Перечислены встречающиеся в Москве дикие животные

 
Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
02:25Сегодня

Песков оценил возможность обращения Путина к россиянам по ситуации с COVID-19

01:55Сегодня

Москвичи заявили о желании брать своих собак в музеи и фитнес-залы

 
01:00Сегодня

Россиянам рассказали об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом

Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
00:30Сегодня

Онищенко назвал грозящий ухудшить ситуацию с COVID-19 на длинных выходных фактор

00:29Сегодня

Мужчина получил пулю в грудь во время пробежки по Москве

 
00:24Сегодня

Минздрав подготовил методичку по коронавирусу в «карманном» формате

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Россияне назвали основные цели получения кредитов
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Объяснен запрет криптовалюты в Китае
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы