Голикова назвала количество смертей от COVID-19 в России страшными цифрами

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала страшными цифрами показатели по суточной смертности от COVID-19 в стране. Об этом она заявила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

Голикова указала, что ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан, и за этими цифрами стоят «жизни наших близких людей».

Ранее вице-премьер заявила, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 регионах России среди всех возрастных групп. По ее словам, заболеваемость в стране растет из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

19 октября Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для некоторых регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.