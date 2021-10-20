Путин начал совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Президент Путин начал совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом в стране. Может быть принято решение о введении нерабочих дней. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства также обратил внимание на проблему заболеваемости гриппом в России. По его словам, данная проблема, к сожалению, нарастает.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с правительством, посвященного ситуации с COVID-19 в стране, предложила президенту России Владимиру Путину ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а правительство и оперативный штаб займутся его реализацией.