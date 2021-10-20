Путин признал невысоким уровень вакцинации в России

В России сложная ситуация с коронавирусом, темпы распространения инфекции выросли, а темпы вакцинации остаются невысокими. Об этом в ходе совещания заявил президент страны Владимир Путин. Трансляция ведется на YouTube-канале РБК.

Глава государства также отметил, что необходимо расширить объемы тестирования на коронавирус в в России. Он подчеркнул, что нельзя допустить ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в скорых.

Путин попросил региональные власти не приукрашивать статистику по коронавирусу.

За последние сутки в России зафиксировали 1028 смертей пациентов с COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Число заразившихся инфекцией составляет 34 073. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (5847 случаев), Санкт-Петербурге (3274 случаев) и в Подмосковье (2590 случаев).