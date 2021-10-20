Подсчитаны возможные потери российской экономики от введения ограничительных мер

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов оценил возможные потери экономики страны от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Об этом он сказал во время совещания президента с правительством. Трансляция ведется на YouTube. По словам Белоусова, потери могут составить до 60 миллиардов рублей.

Также во время совещания президент Владимир Путин согласился с предложением ввести в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом зарплата работников должна быть сохранена, подчеркнул он. «При необходимости в регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября», — добавил Путин.

На фоне введения ограничительных мер российские власти предложили начать выплаты малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого. На реализацию предложения потребуется около 27 миллиардов рублей.