Путин одобрил предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин одобрил предложение об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Об этом он заявил в ходе посвященного ситуации с коронавирусом в стране совещания с правительством, трансляцию которого ведет РБК на своем YouTube-канале.

С соответствующей инициативой к главе государства обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в отдельных регионах она рекомендовала принять аналогичные меры на неделю раньше, с 23 октября.

Вице-премьер подчеркнула, что в 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Она объяснила, что увеличение числа новых случаев коронавируcа в стране происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

Предложение ввести для всех россиян нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Голикова озвучила накануне, 19 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин — он поручил вице-премьеру обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с Путиным.