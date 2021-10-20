Голикова назвала регионы с низким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер Голикова назвала девять регионов с критической ситуацией по COVID-19

В девяти регионах России отмечается низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. О критической ситуации с COVID-19 заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

К таковым регионам она отнесла Дагестан, Кабардино-Балкарию, Камчатку, Татарстан, Томскую область, Ставрополье, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Челябинскую область.

Ранее вице-премьер заявила, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 регионах России среди всех возрастных групп, но в первую очередь вызывают беспокойства люди старше 60 лет. По ее словам, заболеваемость в стране растет из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

Также Голикова отметила, что в семи субъектах России заняты более 95 процентов коронавирусных коек. Это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская и Саратовская области. Всего в стране развернуто больше 276 тысяч коек. На сегодняшний день занято 86,6 процентов коечного фонда.

Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Вице-премьер рекомендовала прекратить работу ресторанов и массовых мероприятий с 23.00 до 6.00 и придерживаться масочного режима. Также она попросила россиян воздержаться от поездок в другие региона.

19 октября Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для некоторых регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.