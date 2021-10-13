Кремль рассказал о контактах Путина с Мишустиным по COVID-19

Песков: Путин десять раз в день общается с Голиковой и Мишустиным и по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин по десять раз в день общается с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, обсуждая в том числе ситуацию по коронавирусу в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что коронавирус в России ежедневно обсуждается с кабинетом министров, потому что эта тема находится на первых строках повестки дня.

Ранее представитель Кремля заявил, что вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом на данный момент не стоит.

За минувшие сутки в России выявили 28 717 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и в Московской области (1898). Общее количество заболевших за все время пандемии достигло 7 861 681.