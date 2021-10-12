В Кремле рассказали об обязанностях нового помощника Путина

Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который ушел в отставку и был назначен помощником президента России Владимира Путина, будет курировать кадровую тематику силового блока. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Миронов будет заниматься теми же вопросами, что и Анатолий Серышев, назначенный на пост полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

На посту помощника президента Серышев занимался казачеством, курировал работу комиссии по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах, а также входил в комиссию по гражданству.

Ранее стало известно, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку и был назначен помощником президента России Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Михаил Евраев.