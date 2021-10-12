Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибири

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания, 12 октября.

Анатолий Серышев стал помощником президента России Владимира Путина в июне 2018 года. До этого в период с 2016 по 2018 год Серышев работал заместителем главы Федеральной таможенной службы. На позиции помощника главы государства он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Минобороны, а также за награждения и присвоение званий.

Сообщалось, что должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной полгода. Этот пост освободился после 9 апреля, когда сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.