В Кремле ответили на вопрос о кандидатуре на пост главы МЧС

Песков: Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС. Ответ на этот вопрос дал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 7 октября, передает ТАСС.

«Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ», — заявил Песков.

Ранее Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, на 56-м году жизни в Норильске. В министерстве уточнили, что он скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».