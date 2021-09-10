Путин назначил врио главы МЧС

Первый замглавы МЧС генерал-полковник Александр Чуприян назначен временно исполняющим обязанности министра. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в тексте распоряжения. Документ вступает в силу с момента его подписания.

Александр Чуприян родился в 1958 году. Он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. 4 июня 2018 года его назначили первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Среди его заслуг — ведомственные награды, а также награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на 56-м году жизни в Норильске. Прощание с ним состоялось 10 сентября на улице Ватутина в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Похороны прошли в закрытом режиме.