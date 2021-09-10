Главу МЧС Зиничева похоронили в Петербурге

Главу МЧС России Зиничева с почестями похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге

Главу МЧС России Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске, похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В последний путь министра проводили троекратным траурным салютом. Уточняется, что похороны провели в закрытом режиме.

Прощание с Евгением Зиничевым состоялось на улице Ватутина в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Гроб с телом руководителя министерства установили на постаменте. Около него на атласных подушках представили многочисленные государственные и ведомственные награды министра.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на 56 году жизни в Норильске. В министерстве рассказали, что он скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все альтернативные версии трагического инцидента кощунственными.