Россия
 
Последние новости
Xiaomi начала блокировать «серые» смартфоны
В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
Сбежавшего российского заключенного вернули в колонию
Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов
Россиянин напал на беременную продавщицу «Дикси» и разбил о ее голову арбуз 
В Москве завели дело после смерти пенсионерки и внучки от отравления арбузом
Названы города России с самым грязным воздухом
Крупный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации
Раскрыта причина «протекающего потолка» в самолетах
Новости партнеров

Главу МЧС Зиничева похоронили в Петербурге

Главу МЧС России Зиничева с почестями похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главу МЧС России Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске, похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В последний путь министра проводили троекратным траурным салютом. Уточняется, что похороны провели в закрытом режиме.

Прощание с Евгением Зиничевым состоялось на улице Ватутина в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Гроб с телом руководителя министерства установили на постаменте. Около него на атласных подушках представили многочисленные государственные и ведомственные награды министра.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на 56 году жизни в Норильске. В министерстве рассказали, что он скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все альтернативные версии трагического инцидента кощунственными.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить