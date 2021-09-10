Кортеж с телом Зиничева прибыл на кладбище Петербурга

Траурный кортеж с телом главы МЧС Евгения Зиничева прибыл на Северное кладбище Петербурга

На Северное кладбище Санкт-Петербурга прибыл траурный кортеж с телом главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Кортеж встретили пожарные машины и спецтехника со включенными проблесковыми маячками. Отмечается, что церемония пройдет в закрытом режиме.

Прощание с министром состоялось на улице Ватутина в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Гроб с телом главы министерства установили на постаменте. Около него на атласных подушках представили многочисленные государственные и ведомственные награды министра.

Глава МЧС погиб во время учений в городе Норильске Красноярского края в среду, 8 сентября. Ему было 55 лет. В ведомстве прокомментировали, что Зиничев скончался, спасая жизнь человека.