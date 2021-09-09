Песков назвал неуместными вопросы о том, кто бы мог возглавить МЧС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной кандидатуре нового главы МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время разговоры о том, кто бы мог возглавить МЧС России вместо погибшего накануне Евгения Зиничева, неуместны.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС, он погиб при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, уточняла, что министр кинулся спасать упавшего с обрыва оператора.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 сентября, выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и подчеркнул, что для него это — невосполнимая личная утрата.