Помощника президента Серышева назвали вероятным кандидатом в полпреды в Сибири

Помощник президента России Анатолий Серышев может уйти в отставку и занять должность полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что назначение может состояться на текущей неделе.

Источник не ответил, с чем связано такое кадровое перемещение. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что кадровые дела не обсуждаются.

Должность полномочного представителя президента в Сибири остается вакантной уже шесть месяцев. Данный пост освободился после 9 апреля, когда сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Анатолий Серышев стал помощником президента России Владимира Путина в июне 2018 года. В то же время российский лидер переназначил Андрея Белоусова и Владислава Суркова на эту должность.