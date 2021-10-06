Воронежский губернатор возложил обязанности на заместителя из-за болезни

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в связи с болезнью возложил исполнение обязанностей главы региона на своего заместителя Виталия Шабалатова. Об этом пишет РИА Новости.

По информации различных Telegram-каналов, Гусев проходил лечение от COVID-19 в областной больнице №1, потом его транспортировали в Москву. В ночь на среду, 6 октября, один из каналов написал со ссылкой на источник в правительстве Воронежской области, что Гусев якобы «борется за жизнь». В администрации главы региона эту ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил депутата Государственной Думы седьмого созыва Александра Авдеева на пост временно исполняющего обязанности Владимирской области. Вместе с тем глава государства принял отставку с поста Владимира Сипягина, получившего мандат депутата Госдумы.

В этот же день врио губернатора Тамбовской области назначили заместителя главы Минстроя Максима Егорова. Кроме того, своим указом президент России принял отставку предыдущего главы региона Александра Никитина.