Путин назначил Авдеева на пост врио главы Владимирской области

Президент России Владимир Путин предложил депутату Государственной Думы седьмого созыва Александру Авдееву занять пост временно исполняющего обязанности Владимирской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что этим же документом глава государства принял отставку с поста Владимира Сипягина, который получил мандат депутата Госдумы.

На встрече с Авдеевым, которая проходила в формате видеоконференции, Путин поинтересовался, знает ли он о новом участке работы. «С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе, законодательная база — мне кажется, это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области», — цитирует парламентария «Интерфакс».

Александр Авдеев является выпускником первого потока «школы губернаторов». В Госдуме он входил в комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в комитет по контролю и регламенту.