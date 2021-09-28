Глава Оренбурга написал заявление об отставке

Глава Оренбурга Владимир Ильиных написал заявление от отставке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, пишет ТАСС.

Уточняется, что в данный момент обязанности главы Оренбурга исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Ранее стало известно, что глава Волгограда Виталий Лихачев досрочно сложил полномочия и подал в отставку для перехода в Госдуму. Также сообщалось, что он намерен объявить о своем уходе публично, возможно, в формате видеообращения.

РБК также со ссылкой на источник сообщал, что в отставку из-за перехода в Госдуму подал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. При этом данное заявление позже опровергли.