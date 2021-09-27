Глава Волгограда подал в отставку для перехода в Госдуму

Глава Волгограда Виталий Лихачев подал в отставку для перехода в Госдуму

Глава Волгограда Виталий Лихачев досрочно сложил полномочия и подал в отставку в для перехода в Государственную Думу России. Соответствующее заявление он направил на рассмотрение в гордуму. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет V1.

Уточняется, что он также планирует объявить о своем уходе публично, возможно, в формате видеообращения.

Полномочия Лихачева будет временно исполнять его первый заместитель Ирина Пешкова.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что в отставку из-за перехода в Госдуму подал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. В пресс-службе губернатора это заявление опровергли.