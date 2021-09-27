Жириновский предложил назначать губернаторов в России методом Золотой Орды

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил назначать глав регионов методом Золотой Орды — отменить выборы и ввести в стране аналог «ярлыка на княжение». Таким образом он прокомментировал законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд, сообщает РИА Новости.

По его словам, смысл законопроекта заключается в укреплении вертикали исполнительной власти. Жириновский отметил, что проведение выборов губернаторов нелогично. «Главы — это, по сути, наместники президента. Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть», — отметил политик.

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С аналогом «ярлыка на княжение» глава государства сам бы назначал руководителя региона и определял срок его полномочий. Кроме того, он мог бы отправить губернатора в отставку в любой момент. «Чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал», — сказал лидер ЛДПР.

Он напомнил, что выборы губернаторов в России сделали по аналогии с США. Однако там, по словам Жириновского, совершенно другая система управления. Там они более самостоятельны, так как страна состоит из «бывших мини-государств», которые стали штатами. В свою очередь, Россия не поглощала другие государства, а только «принимала в подданство народы», желающие этого. «Поэтому управлять регионами России глава государства направлял своих доверенных лиц. Вот мы постепенно и возвращаемся к этой логичной и понятной модели», — уверен политик.

Вместе с тем он добавил, что эту модель до совершенства можно было бы довести, проведя реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы лишь по географическим границам. Кроме того, в каждом из них должно проживать не менее 3-5 миллионов человек, заключил Жириновский.

В период монголо-татарского нашествия князья на Руси полностью подчинялись хану Золотой Орды. Они должны были получать у него разрешение на возможность управления государством — «ярлык на великое княжение». Монголо-татары следили за тем, чтобы не только один князь, но и целое княжество долго не имело главенствующей власти.