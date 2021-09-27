В Кремле ответили на вопрос о двух постах президента в России

Песков: Кремль выступает за существование только одной должности президента в России

В России должна существовать только одна должность президента, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, сохранится ли пост президента в Татарстане в том случае, если будет принят закон о переименовании должностей губернаторов в глав регионов, передает РИА Новости. На данный момент только в Татарстане должность руководителя субъекта называется «президент».

«Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами [Татарстана], — сказал Песков. — Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю».

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Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, по которому все губернаторы должны называться главами регионов. Позже один из соавторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что руководители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — сохранят названия своих должностей.

Татарстан с 2010 года возглавляет президент Рустам Минниханов.

После развала Советского Союза президентами назывались главы многих республик в составе Российской Федерации. Процесс переименования этих должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который отказался называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге главами республик стали все руководители, кроме Минниханова.