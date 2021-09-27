В Кремле прокомментировали планы дать губернаторам избираться больше двух раз

Песков: Путин является сторонником сменяемости власти, если она не мешает работе

Президент России Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, но считает важным сбалансированный подход в этом вопросе. Так планы дать губернаторам избираться больше двух раз прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что все «хорошо в меру». По его словам, в большинстве вопросов российский лидер является сторонником «сбалансированного подхода».

Ранее В Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд снимается. Уточняется, что проект направлен на улучшение качества жизни россиян и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти. Его авторами являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

