В России решили заменить губернаторов главами регионов

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает губернаторов называться главами регионов

В Государственную Думу России внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Об этом заявил один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа – "Правительство субъекта Российской Федерации"», — заявил Клишас.

Законопроект об изменении наименования высшего должностного лица региона внесли в Государственную думу Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.