Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями думских партий предложил выдвинуть Вячеслава Володина в качестве кандидата на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Глава государства отметил, что он «достоин» возглавить нижнюю палату парламента, однако решение по итогам голосования остается за партиями.

Вячеслав Володин поблагодарил президента за доверие и пообещал его оправдать. Он уверяет, что депутаты седьмого созыва ставили интересы страны выше всего, а также отметил, что им пришлось работать в непростых условиях. Кроме этого, он поблагодарил Путина за пристальное внимание, которое он уделяет работе парламента, добавив, что без этого вряд ли за такой короткий промежуток времени удалось бы многое сделать, развивая демократию в стране.

Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан — повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета — выше внутриполитических задач Вячеслав Володин О своей кандидатуре на пост спикера Госдумы

С предложенной президентом кандидатурой уже согласились глава «Единой России» Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Медведев назвал работу Володина в предыдущем созыве достойной, и счел, что он сможет организовать «эту работу с не меньшим блеском». Глава ЛДПР же назвал Володина лучшим председателем Государственной Думы за все ее созывы. Также, по его словам, пока Володин находился на посту спикера, улучшилась законотворческая деятельность парламента.

Вячеслав Викторович — лучший руководитель за все созывы Госдумы. Только я это могу оценить. Он очень доброжелательно настроен. Хочет мира и спокойствия. Он хороший организатор Владимир Жириновский О Вячеславе Володине

Володин является действующим председателем Государственной думы с октября 2016 года. На прошедших выборах он был избран в новый состав нижней палаты парламента от Саратовской области. До этого пост председателя Госдумы шестого созыва занимал Сергей Нарышкин.

Выборы в Госдуму

Материалы по теме Выборы-2021. Главное о трехдневном голосовании в России В России подвели итоги выборов. Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что они признаны состоявшимися и действительными.

По итогам, «Единая Россия» получает 324 мандата (в прошлом созыве было 343), КПРФ — 57 (было 42), «Справедливая Россия — За правду» — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

Глава ЦИК уточнила, что в списки избирателей перед выборами в Госдуму были внесены 109 204 662 россиянина. Из них проголосовали 56 484 685 человек. За время голосования и до оглашения результатов выборов не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая потребовала бы рассмотрения в ЦИК.

51,72 процента составила итоговая явка в ходе голосования на выборах в Госдуму

Недействительными признали 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах. На 13 участках итоги голосования в ходе выборов в Государственную Думу были полностью отменены.