Проект о замене названия должности губернаторов уточнили

Проект нового закона о замене названия должности губернаторов на глав регионов не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Это уточнил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

По его словам, в новом законе есть нормы, которыми для этих городов предусмотрено отдельное регулирование. В соответствии с «федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения», уточнил Крашенинников.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Авторами законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

