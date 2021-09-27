В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для увольнения губернаторов

В Государственную Думу внесли законопроект, который расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов из-за утраты доверия президента России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

По его словам, для губернаторов предусмотрены различные меры ответственности, например, предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются главой государства.

Кроме того, после отрешения главы региона от должности президентом России экс-губернатор в течение пяти лет не сможет занимать аналогичную должность ни в одном регионе.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу внесли проект закона, вводящий равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Также внесли законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Вместе с тем внесен законопроект, в соответствии с которым все губернаторы должны называться главами регионов.