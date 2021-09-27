В России решили уравнять сроки губернаторов и региональных заксобраний

В Госдуму внесли проект закона о равных сроках губернаторов и региональных заксобраний

В Госдуму внесли проект закона, вводящий равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — пять лет», — сказал он.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли Клишас и депутат Павел Крашенинников. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, пояснил сенатор.

Клишас также сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, снимающий запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Кроме того, внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов.