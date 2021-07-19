В Совфеде предложили давать привившимся от COVID-19 дополнительные выходные

Сделавшим прививку от COVID-19 нужно предоставлять два дополнительных выходных — в день вакцинации и на следующий. С таким предложением выступила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, передает РИА Новости.

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«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию», — уточнила Кусайко. Она добавила, что этому смогут способствовать дополнительные выходные.

Кроме того, стоит побыть дома в случае, если после прививки пациент почувствует недомогание, заключила сенатор.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса можно получить до трех лет тюрьмы. По его утверждению, в последнее время участились случаи публикации в сети ложной информации о вакцинации, последствиях процедуры и самом препарате.