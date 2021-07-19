Россия
 
Последние новости
В Минздраве рассказали о новых симптомах коронавируса
Женщина забеременела от отца своего возлюбленного во время отдыха всей семьей
Собянин оценил эпидемиологическую обстановку в Москве
Тихановская обсудит с госсекретарем США новые санкции против Лукашенко
Евреи предупредили об исходе из Европы
В Минтруде оценили предложение выплачивать привитым пенсионерам пособия
Бывшая участница «Дома-2» стала жертвой недобросовестного застройщика
В Германии достроят участок «Северного потока-2»
На Олимпиаде в Токио выступит рекордное количество ЛГБТ-спортсменов
В Москве закрылся легендарный гастроном 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде предложили давать привившимся от COVID-19 дополнительные выходные

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михай Карауш / РИА Новости
Сенатор Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 дополнительные выходные

Сделавшим прививку от COVID-19 нужно предоставлять два дополнительных выходных — в день вакцинации и на следующий. С таким предложением выступила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, передает РИА Новости.

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию», — уточнила Кусайко. Она добавила, что этому смогут способствовать дополнительные выходные.

Кроме того, стоит побыть дома в случае, если после прививки пациент почувствует недомогание, заключила сенатор.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за распространение фейков о вакцинации от коронавируса можно получить до трех лет тюрьмы. По его утверждению, в последнее время участились случаи публикации в сети ложной информации о вакцинации, последствиях процедуры и самом препарате.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам рассказали о наказании за покупку поддельного сертификата о вакцинации
В Совфеде разъяснили наказание за подделку сертификата о вакцинации
В Совфеде назвали процент медиков с правом на досрочную пенсию в 2021 году