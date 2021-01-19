В Совфеде назвали процент медиков с правом на досрочную пенсию в 2021 году

Порядка 25 процентов российских медиков получат право на досрочную пенсию после работы с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 февраля.

«Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25 процентов российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию», — сказал он.

Ранее зампред социального комитета Совета Федерации Татьяна Кусайко сообщила, что в 2021 году медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию. Она уточнила, что один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Также, по ее словам, таким медработникам положены также льготы на покупку автомобиля.

16 января сообщалось, что выйти на пенсию досрочно могут многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста. Так, россиянки, воспитавшие не менее пяти детей, могут уйти на пенсию в 50 лет.

Льготы также положены абитуриентам, которые принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. При поступлении на программы ординатуры в медвузы им дадут дополнительные баллы.