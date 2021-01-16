Две категории россиян досрочно выйдут на пенсию в 2021 году

В 2021 году многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом в субботу, 16 января, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, в текущем году россияне будут выходить на пенсию на год позже. Однако в законодательстве есть норма по досрочному выходу на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста для указанных выше двух категорий граждан.

Женщине, воспитавшей не меньше пяти детей, позволят уйти на пенсию в 50 лет. Тем же, у кого четверо и трое детей, позволят стать пенсионерами на четыре и три года раньше соответственно. Но при этом льгота будет распространяться лишь на россиянок от 55 лет. Отмечается, что, несмотря на серьезные требования относительно количества детей, у всех без исключения многодетных матерей трудовой стаж должен быть не менее 15 лет. Впрочем, можно воспитать ребенка с инвалидностью, и в этом случае женщина получит право выхода на пенсию в 50 лет, а мужчина — в 55 лет.

Если же мужчины предпенсионного возраста лишатся работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия, им нужно будет получить в центре занятости справку о том, что они не смогли трудоустроиться. В этом случае мужчин отпустят на пенсию на два года раньше. Но только при наличии трудового стажа в 25 лет.

16 января сообщалось, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году.