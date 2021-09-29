Губернатор Владимирской области Сипягин заявил о переходе на работу в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Государственную Думу. Об этом заявили в пресс-службе главы региона, пишет ТАСС.

Там отметили, что Сипягин решил сложить полномочия губернатора и принять мандат депутата Госдумы Федерального собрания России.

Сипягин стал главой региона 8 октября 2018 года после того, как во втором туре выборов победил кандидата от «Единой России» и действующего губернатора Светлану Орлову. До этого он боролся с Орловой за кресло губернатора в 2013 году, но тогда проиграл ей.

Ранее сообщалось, что губернатор Волгограда Виталий Лихачев досрочно сложил полномочия и подал в отставку для перехода в Государственную Думу. Также стало известно, что он намерен объявить о своем уходе публично, возможно, в формате видеообращения.