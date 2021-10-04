Названа дата досрочных выборов глав Владимирской и Тамбовской областей

ЦИК: досрочные выборы глав Владимирской и Тамбовской областей пройдут в сентябре 2022 года

Досрочные выборы глав Владимирской и Тамбовской областей состоятся в единый день голосования в 2022 году. Такую дату назвал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил депутата Государственной Думы седьмого созыва Александра Авдеева на пост временно исполняющего обязанности Владимирской области. Также глава государства принял отставку с поста Владимира Сипягина, который получил мандат депутата Госдумы.

В этот же день врио губернатора Тамбовской области был назначен заместитель главы Минстроя Максим Егоров. Помимо этого, своим указом президент России принял отставку предыдущего главы региона Александра Никитина.