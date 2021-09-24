Дегтярев стал губернатором Хабаровского края

Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС

В ходе торжественной церемонии он произнес текст присяги, поклявшись защищать интересы жителей края. Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77 процента избирателей.

Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года, до этого он работал в должности председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

После победы на выборах Дегтярев назвал своего нового представителя в Совете Федерации. Им стал Андрей Базилевский. Ранее сенатором от губернатора Хабаровского края была Елена Грешнякова, которая была назначена Сергеем Фургалом.