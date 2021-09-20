Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

ЦИК: Дегтярев набрал 56,81 процента голосов и победил на выборах главы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев победил на выборах главы региона, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, Дегтярев набрал 56,81 процента, то есть 235 607 голосов. «Сейчас проводятся работы по подведению итогов. Фактически подсчет голосов уже завершен, но у избирательных комиссий есть еще задача по доставлению избирательной документации», — заявил представитель краевого избиркома.

По его словам, телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия») получила 25,39 процента голосов, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 10,02 процента, предприниматель Бабек Мамедов («Родина») — 3,53 процента.

Выборы завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.