Появились данные экзитполов на выборах губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в настоящее время лидирует на выборах губернатора региона с 61,6 процента голосов, следует из данных экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).
Согласно опубликованной информации, за Дегтярева отдали свой голос большинство избирателей. За Марину Ким — 24,4 процента, за Владимира Парфенова — 8,2 процента, за Бабека Мамедова — 3,2 процента.
Прямые выборы:
1. Республика Мордовия
2. Республика Тыва
3. Чеченская Республика
4. Хабаровский край
5. Белгородская область
6. Пензенская область
7. Тверская область
8. Тульская область
9. Ульяновская область
Голосование в парламенте:
1. Республика Дагестан
2. Республика Северная Осетия — Алания
3. Карачаево-Черкесская Республика
Выборка представляет избирателей субъекта, а также включает 200 избирательных участков в 57 населенных пунктах. Отмечается, что всего в опросе участвовали 22 934 человека.
В Хабаровском крае в период с 17 по 19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Государственной Думы. На пост главы региона претендуют четыре человека, среди которых врио губернатора Михаил Дегтярев от ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой России — За правду», генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина», а также пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.
Кроме того, в регионе проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.