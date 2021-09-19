Появились данные экзитполов на выборах губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в настоящее время лидирует на выборах губернатора региона с 61,6 процента голосов, следует из данных экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно опубликованной информации, за Дегтярева отдали свой голос большинство избирателей. За Марину Ким — 24,4 процента, за Владимира Парфенова — 8,2 процента, за Бабека Мамедова — 3,2 процента.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Дагестан 2. Республика Северная Осетия — Алания 3. Карачаево-Черкесская Республика

Выборка представляет избирателей субъекта, а также включает 200 избирательных участков в 57 населенных пунктах. Отмечается, что всего в опросе участвовали 22 934 человека.

В Хабаровском крае в период с 17 по 19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Государственной Думы. На пост главы региона претендуют четыре человека, среди которых врио губернатора Михаил Дегтярев от ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от «Справедливой России — За правду», генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина», а также пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Кроме того, в регионе проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.