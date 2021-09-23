Дегтярев дал поручение после крушения Ан-26 под Хабаровском

Дегтярев: семьи погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении в Хабаровском крае самолета Ан-26 будет выплачено по одному миллиону рублей. Такое поручение дал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев уточнил, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

«На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России» , — рассказал врио губернатора.

Дегтярев также добавил, что по его поручению в правительстве региона была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Спасатели пока не обнаружили выживших на месте крушения, но вместе с МЧС они продолжат поиски рано утром в пятницу, 24 сентября.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Самолет перестал выходить на связь во время технического полета в 40 километрах от города. Обломки самолета нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Уточнялось, что воздушное судно врезалось в хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Среди причин ЧП рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования. В МЧС подтвердили гибель всего экипажа Ан-26.