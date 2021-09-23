Спасатели добрались до места крушения Ан-26

Спасателям удалось добраться до места крушения самолета Ан-26. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося Ан-26, погиб. При облете места крушения также не обнаружили выживших, сообщает «Интерфакс».

К месту крушения выдвинулась пешая группа спасателей. Продвижение группы осложнил сложный рельеф местности.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Самолет перестал выходить на связь во время технического полета в 40 километрах от города. Среди причин ЧП рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования.

