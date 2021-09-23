Найдены обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26

ТАСС: обнаружены обломки самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском

Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском. Об их обнаружении сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — передает агентство. О местонахождении и состоянии экипажа сведений на данный момент нет.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.