Стало известно возможное место крушения Ан-26

Самолет-лаборатория Ан-26, по предварительным данным, потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что самолет обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Ранее 22 сентября стала известна возможная причина ЧП с Ан-26. По информации источника РИА Новости, авария могла произойти из-за плохой погоды. В числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.

Самолет-лаборатория Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Поисками борта занимаются специалисты Амурского спасцентра. Операцию осложняет плохая погода и темное время суток.