Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском

Источник: самолет Ан-26 с экипажем из шести человек на борту пропал в Хабаровском крае

Самолет-лаборатория Ан-26 пропал с радаров в Хабаровское крае. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Известно, что судно проводило технический полет в районе 40 километров от Хабаровска и занималось проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, однако члены экипажа внезапно перестали выходить на связь.

Предполагается, что на борту находятся шесть человек. На поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы отмечает, что самолет, по предварительным данным, принадлежит компании «Летные проверки и системы». Также сообщается, что одной из предполагаемых причин ЧП с судном-лабораторией является плохая погода. В числе основных версий также рассматривается ошибка пилотирования.

Недавно в России произошла катастрофа с Ан-26 — судно перестало выходить на связь 6 июля. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки нашли в четырех километрах от аэропорта. В авиакомпании заявили, что самолет прошел техосмотр за неделю до крушения. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.