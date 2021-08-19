Черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26 расшифровали

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что успешно расшифровал данные с бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, который разбился на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промежуточный отчет, подготовленный в исполнительном органе.

«В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)», — говорится в докладе.

В отчете также отмечается, что сотрудники лаборатории обнаружили внутри контейнера следы влаги, которые, впрочем, не сильно сказались на магнитной ленте и качестве информации, их состояние удовлетворительное. Однако в МАК подчеркнули, что из-за разрушения части ленты отсутствует участок записи длительностью десять минут, а также нет данных о положении рычага управления правого двигателя.

«Запись на данной части ленты относится к этапу полета на эшелоне (эшелонирование — это создание интервалов по высоте и расстоянию между находящимися в полете воздушными судами, позволяющее предотвратить опасные и аварийные — прим. Ленты.ру)», — подчеркивается в докладе комитета.

Согласно предварительным данным расшифровки бортового самописца Ан-26, перед посадкой судно отклонилось от заданного курса на пять километров. Судя по расшифровке, пилоты были дезориентированы. Последнее, о чем сообщили пилоты, — что вывели самолет на курс 140 градусов.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Он следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки воздушного судна нашли в четырех километрах от аэропорта. В авиакомпании заявили, что самолет прошел техосмотр за неделю до крушения. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.