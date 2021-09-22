Названа предварительная причина пропажи Ан-26 под Хабаровском

Предварительной причиной ЧП с самолетом-лабораторией Ан-26, пропавшим с радаров под Хабаровском, является плохая погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника ТАСС, в числе основных версий также рассматривается ошибка пилотирования.

Как сообщалось ранее, Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Поисками борта занимаются специалисты Амурского спасцентра. Операцию осложняет плохая погода и темное время суток — сейчас в Хабаровске 8 вечера.

По данным «Интерфакс», пропавший самолет занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования.