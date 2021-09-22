Вертолет не нашел пропавший под Хабаровском Ан-26

Вертолет Росавиации из-за плохой видимости не нашел пропавший под Хабаровском Ан-26

Вертолет Росавиации из-за плохой видимости не смог найти самолет Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

Отмечается, что сейчас поисками пропавшего борта занимаются специалисты Амурского спасцентра. Готовится к вылету вертолет МЧС Ми-8.

Поиски осложняются плохой погодой и темным временем суток — сейчас в Хабаровске 8 часов вечера, сильный дождь и порывистый ветер. «Вылетал вертолет, но ничего не видно. Плохая погода, скорее всего, будут отправлять наземные группы», — добавил источник издания.

Об исчезновении самолета-лаборатории Ан-26 стало известно днем, 22 сентября. Связь с бортом прервалась, когда он находился на расстоянии 38 километров от аэродрома Хабаровск-Центральный.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании «Летные проверки и системы». Оно выполняло технический полет, в ходе которого проверяло средства связи.