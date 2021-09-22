Стал известен владелец пропавшего под Хабаровском Ан-26

Самолет-лаборатория Ан-26, пропавший с радаров под Хабаровском, принадлежит компании «Летные проверки и системы». Владельца воздушного судна раскрыл РИА Новости источник в экстренных службах.

Стало известно, что на борту находятся шесть человек. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 Росавиации. По предварительным данным, Ан-26 выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи.

По данным ТАСС, связь с АН-26 прервалась, когда он находился на расстоянии 38 километров от аэродрома Хабаровск-Центральный. Его поиски осложнены плохой погодой.

Недавно в России произошла катастрофа с Ан-26 — судно перестало выходить на связь 6 июля. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки нашли в четырех километрах от аэропорта. В авиакомпании заявили, что самолет прошел техосмотр за неделю до крушения. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.