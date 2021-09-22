Стали известны подробности о полете пропавшего под Хабаровском Ан-26

Транспортный самолет Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября, выполнял технический полет, в ходе которого проверялись средства связи судна. Такие подробности стали известны агентству РИА Новости.

Источник в экстренных службах также сообщил изданию, что борт, по предварительным данным, принадлежит компании «Летные проверки и системы». По данным ТАСС, связь с АН-26 прервалась, когда он находился на расстоянии 38 километров от аэродрома Хабаровск-Центральный.

На борту самолета находились шесть членов экипажа. На поиски Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

Катастрофа с воздушным судном этой же модели произошла в июле 2021 года на Камчатке. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако упал за четыре километра до места назначения. Из находившихся на борту 22 пассажиров и шести членов экипажа никто не выжил.