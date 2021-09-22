Очевидец рассказал о «воткнувшемся в сопку» Ан-26 под Хабаровском

Очевидец полета Ан-26 в Хабаровском крае: в новостях узнал, что он воткнулся в сопку

Очевидец полета Ан-26 в Хабаровском крае Владимир Тараненко рассказал, что борт пролетел очень низко над крышей его дома. Мужчина испугался, что самолет может задеть вышки связи, и позвонил по номеру 112. Позже россиянин узнал, что воздушное судно потерпело крушение. Его слова передает Telegram-канал «112».

«Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. (...) А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике», — описал события Тараненко. Сообщается, что, по предварительным данным, Ан-26 потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике.

Самолет-лаборатория 22 сентября проверял работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. Когда Ан-26 находился на расстоянии 38 километров от аэродрома Хабаровск-Центральный, с ним потеряли связь. На борту находились шесть членов экипажа.

Предварительной причиной происшествия с самолетом назвали плохую погоду. Сейчас в Хабаровском крае поздний вечер, сильный дождь и порывистый ветер. В числе основных версий также рассматривается ошибка пилотирования.