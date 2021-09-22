После потери связи с самолетом Ан-26 под Хабаровском возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пропажи с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после потери связи с самолетом-лабораторией Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, борт пропал с радаров вечером 22 сентября по местному времени, на борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно совершало технический полет и проверяло работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от аэродрома Хабаровск-Центральный Ан-26 исчез.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения")», — сообщили в ведомстве. Источник также добавил, что следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

Поисками борта занимаются специалисты Амурского спасцентра. Операцию осложняет плохая погода и темное время суток — сейчас в Хабаровске восемь вечера. Предварительной причиной ЧП с самолетом-лабораторией Ан-26, пропавшим с радаров под Хабаровском, является плохая погода.