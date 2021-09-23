Следователи допросили техников потерпевшего крушение под Хабаровском Ан-26

Следователи допросили техников ЗАО «Летные проверки и системы», которые обслуживали перед последним вылетом потерпевший крушение под Хабаровском самолет Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Также в аэропорту Хабаровск (Новый) были изъяты образцы топлива, ему назначена химическая судебная экспертиза. Следком получил документацию по прохождению предполетного медосмотра членов экипажа и сведения о метеорологическом прогнозе погоды по маршруту следования воздушного судна.

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Отмечается, что произведена выемка летных и технических документов на воздушное судно и бортовую команду, а также карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.

Ранее стало известно, что обломки Ан-26 были обнаружены. Сведений об экипаже в настоящее время не поступало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после потери связи с самолетом-лабораторией Ан-26 в Хабаровском крае.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.

Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.

