Следователи допросили техников потерпевшего крушение под Хабаровском Ан-26

Следователи допросили техников ЗАО «Летные проверки и системы», которые обслуживали перед последним вылетом потерпевший крушение под Хабаровском самолет Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Также в аэропорту Хабаровск (Новый) были изъяты образцы топлива, ему назначена химическая судебная экспертиза. Следком получил документацию по прохождению предполетного медосмотра членов экипажа и сведения о метеорологическом прогнозе погоды по маршруту следования воздушного судна.
Отмечается, что произведена выемка летных и технических документов на воздушное судно и бортовую команду, а также карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.
Ранее стало известно, что обломки Ан-26 были обнаружены. Сведений об экипаже в настоящее время не поступало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов после потери связи с самолетом-лабораторией Ан-26 в Хабаровском крае.
Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Воздушное судно проводило технический полет в 40 километрах от города и внезапно перестало выходить на связь. По предварительным данным, на борту находится экипаж из шести человек.
Среди возможных причин ЧП называют плохую погоду. Также в числе основных версий рассматривается и ошибка пилотирования.