Следователи начали проверку по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку по факту крушения в Подмосковье опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как рассказала «Интерфакс» представитель управления Елена Марковская, следователи и криминалисты выехали на место крушения самолета. «Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщила она.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета в момент крушения находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Причиной катастрофы, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность воздушного судна, либо ошибка пилотирования — известно, что перед крушением экипаж пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо.